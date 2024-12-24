2025'te büyük kazanç sağlayabilecek en iyi 10 gaming altcoin!

Dijital oyun sektörü hızla evrilerek sektör için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Bu durum, oyun tokenlarını yatırım fırsatı olarak öne çıkarıyor. Artan benimsenme oranıyla birlikte bu tokenların değer kazanması bekleniyor. İşte piyasa değerine kıyasla2025'te ciddi kazanç potansiyeline sahip 10 gaming altcoini...

1. ImmutableX (IMX)

Ethereum ekosistemi üzerine inşa edilmiş ilk Layer-2 NFT ölçeklendirme çözümü olan ImmutableX, verimlilik, kullanıcı deneyimi, likidite ve ölçeklenebilirliği artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, ERC-20 ve ERC-721 tokenlarını toplu olarak oluşturup dağıtabiliyor.

2024 yılında yaklaşık yüzde 32'lik bir düşüş kaydetmesine rağmen, IMX kripto dünyasında en değerli oyun projelerinden biri. 2,493 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel kripto para sıralamasında 55. sırada yer alıyor.

2. Altura (ALU)

Binance blockchain ağı üzerine kurulu olan Altura, 2021'in ikinci çeyreğinde kripto dünyasına giriş yaptı. Web3 ve yapay zeka destekli oyunlar geliştirmeye odaklanarak sektörü devrimleştiren Altura, oyun deneyimini blockchain teknolojisiyle birleştiriyor.

990 milyon ALU tokenlık toplam arzıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. Şu ana kadar yatırımcılarına yüzde 4.000'in üzerinde bir getiri sunan bu altcoin, 2025'te yeni zirvelere ulaşabilir.

3. Decentraland (MANA)

Ethereum ekosistemi üzerine inşa edilen bir diğer başarılı proje olan Decentraland, kullanıcılar tarafından inşa edilen, sahip olunan ve yönetilen merkeziyetsiz bir metaverse sunuyor. Platformda kullanıcılar, "LAND" adı verilen sanal araziler satın alabiliyor.

Decentraland'ın yerel tokenı olan MANA, platform içindeki işlemlerde kullanılıyor. Artan benimsenme oranıyla birlikte, bu altcoinin değerinin 2025'te yeni bir zirveye ulaşması bekleniyor.

4. Baby Doge Coin (BABYDOGE)

Hayvan sahiplenme konusunda farkındalık yaratmak için bir şaka olarak yaratılan Baby Doge Coin, hızla bir meme coin fenomenine dönüştü. Proje, 81 bin sterlin değerinde mama bağışı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Dünyanın dört bir yanındaki büyük kripto borsalarında listelenen bu meme coin, 2025'teki altcoin sezonunda değerini katlayabilir.

5. Floki (FLOKI)

Ethereum zincirinde oluşturulan Floki, Elon Musk'ın köpeğinden ilham alınarak yaratılmış bir meme coin. Aynı zamanda Shiba Inu topluluğunun bir parçası olan Floki, NFT oyun metaverse'i olan Valhalla'da yerel token olarak kullanılıyor.

1,74 milyar dolarlık piyasa değeriyle 67. sırada yer alan Floki, Chainlink, Trader Joe ve ApeSwap gibi dev kripto projeleriyle iş birliği yaparak dikkat çekiyor.

6. NeuralAI (NEURAL)

NeuralAI, basit referansları endüstri standartlarında 3D varlıklara dönüştürüyor ve bunları oyun motorlarına kolayca entegre edilebilecek şekilde sunuyor. Hızlı model oluşturma süreciyle kullanıcıların daha fazla deneme yapmasını sağlıyor.

Sadece 10 milyon tokenlık sınırlı arzıyla yaklaşık 120 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan NeuralAI, yatırımcılar tarafından sıkça aranan bir 100x gem adayı olarak dikkat çekiyor.

7. The Sandbox (SAND)

The Sandbox, kullanıcıların kendi oyunlarını herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan görsel betikleme araçlarıyla oluşturmasını sağlıyor. Ayrıca oyuncular, oyunlarını ve varlıklarını dijital arazi (LAND) üzerinde saklayabiliyor.

Sandbox ekosisteminin ödeme aracı olan SAND token, yeni ortaklıklar ve artan benimsenme oranıyla 2024'te etkileyici bir büyüme kaydetti. Bu yükselişin 2025'te de devam etmesi bekleniyor.

8. MultiversX (EGLD)

MultiversX, kullanıcılarına çok yönlü hizmetler sunan benzersiz bir blockchain protokolü. Yatay ölçeklenebilirlik ve shard sistemiyle güvenli bir ağ ve işlem zinciri sağlıyor. EGLD tokenı, platformda akıllı sözleşme ve dApp oluşturmak için kullanılıyor.

Ayrıca staking, ödüller ve işlem ücretleri aracılığıyla platformun yükünü taşıyan EGLD, 2025'te oyun sektöründe daha da ön plana çıkabilir.

9. Beam (BEAM)

Merit Circle DAO tarafından geliştirilen Beam, oyun uygulamaları için bir ekosistem sunuyor. Beam SDK adlı yazılım geliştirme kiti, oyun geliştiricilerin blockchain unsurlarını oyunlarına entegre etmesine yardımcı oluyor.

2025'te altcoin sezonunun geri dönmesiyle birlikte Beam'in, oyun portföyü için umut vadeden bir proje olması bekleniyor.

10. Gala (GALA)

Layer-1 blockchain üzerine kurulu olan Gala, Gala Games, Gala Music ve Gala Film gibi eğlence odaklı hizmetleri destekliyor. Platform, zincir üzerindeki varlıkların diğer blockchainlere köprülenmesini sağlayarak kullanıcılarına geniş bir ekosistem sunuyor.

1,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle bu proje, 2025'te oyun segmentinde kilit bir rol oynamaya devam edebilir.

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