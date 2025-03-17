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17-21 Mart ekonomik takvim: Bu hafta kripto paraları etkileyebilecek 3 şey

17-21 Mart ekonomik takvim: Bu hafta kripto paraları etkileyebilecek 3 şey
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Kripto piyasaları dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Trump'ın ekonomi politikaları ve enflasyon verileri yatırımcıların radarında. İşte bu hafta kripto paraları etkileyebilecek 3 şey...

Hafta sonunu görece sakin geçiren kripto piyasaları, haftanın ilk işlem gününde yeniden düşüşe geçti. Önümüzdeki günlerde piyasalarda yüksek volatilite bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz gümrük vergisi kararları piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Ancak, açıklanan enflasyon verilerinin (TÜFE) beklentilerin altında kalması bir miktar iyimserlik sağladı.

Öte yandan, Tüketici Güven Endeksi üç aydır düşüş eğiliminde ve Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, resesyon endişelerini daha da körüklüyor.

Kobeissi Letter, "Çarşamba günü açıklanacak olan 2025'in ikinci faiz kararı, ekonomik belirsizliklerin arttığı kritik bir döneme denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

17-21 Mart haftası ekonomik gündem

  • Pazartesi: Şubat ayına ait Perakende Satış verileri açıklanacak. Tüketicilerin harcama alışkanlıklarını yansıtan bu rapor, enflasyonist baskılar ve ekonomik büyüme açısından önemli ipuçları sunacak.
  • Salı: Sanayi üretim verileri yayımlanacak. Madencilik, kamu hizmetleri ve konut başlangıçlarını içeren bu raporların piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı olması bekleniyor.
  • Çarşamba: Tüm dikkatler Fed'in faiz kararında olacak. Piyasa beklentileri, faiz oranlarının sabit tutulacağı yönünde. Yetkililer, Trump'ın ekonomi politikalarının etkilerini değerlendirmek için para politikasında değişiklik yapmaktan kaçınıyor. CME Fed Watch aracı, faiz oranlarının yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 arasında kalma ihtimalini yüzde 99 olarak gösteriyor.

RBC Global Asset Management analistlerinden Andrzej Skiba, "Yeni gümrük tarifeleri yolda. Bu durum enflasyonu daha da yukarı çekebilir ve Fed böyle bir ortamda faiz indirimine gitmekte zorlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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