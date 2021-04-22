2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

2 milyar dolar vurgun yaparak kayıplara karışan ve hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma açılan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrıldığı anların fotoğrafları ortaya çıktı. Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edildi.

Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edildi. Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI

Thodex borsasının aylık 12 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğu söyleniyor. Bu rakamdan ortaya çıkılarak 2 milyar dolarlık vurgun yapıldığı belirtiliyor. Rakamlara göre bu olay Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı