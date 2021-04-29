Kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartlarını üreten AMD, kazanç rekoru kırdı
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Kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartlarını üreten AMD, kazanç rekoru kırdı

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

AMD, geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıda Q1'in kazanç istatistiklerini açıkladı. Oyun dünyasının vazgeçilmez markalarından biri olan AMD, 2021'in ilk çeyreğinde yeni bir kazanç rekoruna daha imza attı. Ancak bu kârın etkisi espor kaynaklı değil, kripto para birimi madenciliği için kullanılan AMD ekran kartları.

Dün gece düzenlenen toplantıda AMD Q1'in kazanç istatistikleri açıklandı. AMD, geçtiğimiz yıla göre %93'lük bir kâr elde ettiğini duyurdu. Şirket kripto madenciliğinin olumlu etkileriyle karşı karşıya. 2021'in ilk çeyreğinde 3,45 milyar dolarlık gelir açıklayan AMD, bu rakamın bir önceki yıla nazaran şirketin %93'lük bir artış seviyesinde olduğunu da açıkladı.

Bu türden bir büyüme, son zamanlarda geliştirilen bu donanımların yoğun talep alması ışığında şaşırtıcı değil. Ancak kazanç tablosuna bakıldığında şirketin CEO'su Lisa Su, bu kârın ne kadarının kripto para birimi madenciliği işlemlerinden geldiğini gördüğünde şaşırmış görünüyordu. Oyun dünyası için geliştirilen donanımların kullanım alanlarının çok daha geniş olması hakkında sık sık açıklama yapan AMD, kripto para madenciliğine herhangi bir kısıtlama getirmeyi düşünmediklerini de belirtmişti.

Kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartı kazanç rekoru kırdı!

BofA Securities (eski adıyla Bank of Amerika Merrill Lynch) Vivek Arya'daki bir analistle kripto para biriminin kâr artışı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı konusunda konuşan Lisa Su şunları söyledi:

"Kripto hakkında soru sordunuz. Şunu söylemek gerekirse bizde yok denecek kadar az kripto var. Yani bu gerçekten temel bir iş... Yeni ürünler ve müşterilerin bu ürünleri hızla benimsediğini görmek tek amacımız."

AMD'nin kripto para birimi madenciliğinin kazançları üzerinde ne kadar etkili olduğunu ölçmek için biraz daha yolu var. Gerçek oyun GPU satışlarından gelen ve kripto madencilerine giden sayıların ayrıştırılamaması, şu an için belirli bir değeri netleştirmenin zor olduğu anlamına geliyor.

KRIPTO PARA BİRİMİ MADENCİLERİNE ÖZEL SINIRLAYICILAR UYGULANABİLİR!

NVIDIA, kripto para madencilerini değerli oyun GPU'larından uzaklaştırmak için madencilik odaklı bir dizi CMP SKU'yu geliştirmeye başladı. Kullanıcıların niyetlerini ayırma girişiminin altın çizmek için şirket, madencilere doğru yönde yardımcı olmak amacıyla 30 Serisi grafik kartının tamamında madencilik sınırlayıcıları uygulayabilir.

AMD'nin bu yönde görüşü, kripto para birimi madenciliği de dahil olmak üzere herhangi bir iş yükünü sınırlamayacağı yönündedir.

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Kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartlarını üreten AMD, kazanç rekoru kırdı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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