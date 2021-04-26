Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi (2)
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Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KRİPTO para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul DHA - KRİPTO para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından soruşturma başlatıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Faruk Fatih Özer'in kız ve erkek kardeşinin de aralarında olduğu 70 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

 


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Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi (2)
Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi (2)
Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi (2)
Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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