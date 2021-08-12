Kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş suç duyurusunda bulundu

Kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş suç duyurusunda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kripto para borsasına yatırdığı 28 bin Dolar parasının hesabından çekildiğini iddia eden esnaf Sarper Dağlı suç duyurusunda bulundu.

Kripto para borsasına yatırdığı 28 bin Dolar parasının hesabından çekildiğini iddia eden esnaf Sarper Dağlı suç duyurusunda bulundu. Müşteki Dağlı "Çok büyük kayıplar oluşuyor dikkat etmeliyiz. Param sistemden buharlaştırıldı resmen" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şirkete yazdığı yazıda Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılmasını talep etti.

Kripto para borsasına yatırdığı 28 bin Dolar parasının hesabından çekildiğini iddia eden Sarper Dağlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Dağlı, savcılığa sunduğu dilekçede Haziran ayında 234 bin TL'yi herhangi bir kripto para almadan yatırım amacıyla şüpheli şirket üzerinden banka hesaplarına yatırdığını belirtti. Dağlı, kar payı olarak hesabına 227 dolar geçtiğini ve hesabını sürekli kontrol ettiğini belirterek "24 Haziran tarihinde hesabımı kontrol ettiğimde hesabımda paramın olmadığını gördüm. Bunun üzerine şüpheli şirkete mail gönderdim. 28 bin Dolar paramın hesabımda olmadığını ve bununla ilgili işlem yapılarak paranın hesabıma aktarılmasını istedim. Şüpheli şirket bana verdiği cevapta kontrollerini yapıp bana döneceklerini söylemesine rağmen geri dönüş yapılmayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

Şirketin projelerini tanıtan ve yatırımcı sağlayan Murat Çolak'ı arayarak durumunu izah ettiğini anlatan müşteki Dağlı "Bana 'merak etme daha önce de böyle işlemler oldu kurtardık seninkini de kurtarırım' diyerek teskin etti. Bunun üzerine bir iki gün bekledim. Ancak olumlu sonuç alamayınca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin kendisini nitelikli olarak dolandırdığını belirten Sarper Dağlı, mağduriyetinin giderilmesi için şirketin banka hesaplarına tedbir konulmasını ve şüpheliler haklarında soruşturma başlatılarak dava açılmasını talep etti.

Şikayetin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, şüpheli şirkete yazı yazdı. Yazıda müşteki Sarper Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılması, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığı, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Dağlı "Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren bir kripto para borsası tarafından 234 bin TL dolandırıldım. Bu parayı sisteme yatırıp sistem üzerinden belirli bir getiri vaat ettiler. Kripto borsası sadece borsa alım satım dışında aynı zamanda kripto paralarınızı ve nakit paralarınızı sisteme yatırıp kazanç vaat ediyor. Bu sistem üzerinden bütün fonlarınızı çalıp yatırımcıları mağdur ediyorlar. Ben şirketin banka hesabına yatırdım parayı. Daha sonra şirketle mail yoluyla iletişime geçtiğimde bütün zararların giderileceğini söylediler ancak aradan 15 gün geçmesine rağmen geri dönüş olmadığını ilettim. Daha sonra şirketin merkezine başvurdum ama güvenlik görevlileri 1 yıldan fazladır şirkete hiçbir çalışanın gelmediğini ve birçok vatandaşın geldiğini mağdur olduğunu belirtti. Şikayetçi oldum cumhuriyet savcılığına. Çok büyük kayıplar oluşuyor dikkat etmeliyiz. Param sistemden buharlaştırıldı resmen" dedi. - İSTANBUL

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş suç duyurusunda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Müge Anlı Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş suç duyurusunda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:47:43. #1.15#

title