Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 7 Türk şirketine müjdeli haber
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 7 Türk şirketine müjdeli haber

02.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:49

Türkiye'nin not görünümünü iyileştiren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; Emlak Konut, OYAK, Şişe Cam, Arçelik, Ülker Bisküvi, Türk Telekom ve Turkcell'in olduğu 7 Türk şirketinin not görünümlerini olumlu yönde revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 7 Türk şirketinin de not görünümlerini yukarı yönde revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut, OYAK, Şişe Cam, Arçelik, Ülker Bisküvi, Türk Telekom ve Turkcell'in kredi notlarının görünümleri "Negatif"ten "Durağan"a çıkarıldı.

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ DE REVİZE ETMİŞLERDİ

Fitch Ratings, 20 Şubat'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 7 Türk şirketine müjdeli haber
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