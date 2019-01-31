Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından bir golcü transferini daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tüm şartlarda anlaştığı Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.
Kostas Mitroglou, 31 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul'a ayak basarken ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.
1,5 YILLIK KİRALIK OLARAK KADROYA KATILACAK
Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 1,5 yıllık bir kiralama teklifi yaptı ve tecrübeli oyuncuya da 3,5 milyon euro garanti ücret ile birlikte 500 bin euro bonus ödemeyi garanti etti. Öte yandan forma giydiği her maç için de 10 bin euro bonusun önerildiği kaydedildi.
ESKİ TAKIMI BENFICA DA İSTEDİ
Yunan golcü için eski takımları Olympiakos ile Benfica da girişimlerde bulunurken, iki takım maaş nedeniyle devreden çıktı.
Mario Balotelli transferi sonrasında golcülerinden biriyle yollarını ayırması beklenen Marsilya'da bu sezon 19 resmi maçta 737 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, 3 kez ağları sarstı.
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Caner Yunan vaktin sana o kazziklar seniacitsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar geldiklerinde Drogba ve Gomis te çöptü. Bu kadar rezil bir transfer değil ölüyü diriltiriz evelAllah. Diagne''nin neresi kötü ayrıca gol krali bitirici bir adam. Mitroğlu güzel bir alternetif bazı maçlarda sürpriz 11. Ayrıca şutlarıda iyiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya neyi bomba bunun! Kimi kandırıyorsunuz? 19 maçta 737 dakika oynamış 3 gol atabilmiş. Acaba neresi golcü? GS nin defansı bile bundan daha çok gol atmıştır.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BENCE TÜRKİYE LİGİNİN ADINI DEĞİŞTİRMELİ FEDERASYON. BU NE REZİLLİK. TAKIMLARIN İLK 11 BAKIYORSUN HEPSİ YABANCI ADI TÜRKİYE LİGİ. İNSANLARDA FTBOL SEVDASINI BİTİRDİLER. A MİLLİ TAKIM ONDANSONRA AVRUPAYA GİDİP SIFIR ÇEKİP GERİ DÖNÜYOR. AYIP BE. TÜRK FITBOLUNU BİTİRDİLER.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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aynı çukurun vartolusuCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır