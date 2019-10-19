Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kosova ve Rusya futbol takımları yeni bir karar alınıncaya kadar güvenlik risklerinden dolayı UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler.

19.10.2019 12:50
Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek

Kosova ile Rusya futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
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