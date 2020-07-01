Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı

ANKARA'da, koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu edilirken yazdığı mektupla diğer hastalara moral veren Sude Naz Çetin (11), yaşıtlarına uyarılarda bulundu.

Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı
01.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:07

ANKARA'da, koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu edilirken yazdığı mektupla diğer hastalara moral veren Sude Naz Çetin (11), yaşıtlarına uyarılarda bulundu. Sude Naz, "Evlerinizden çıkmayın. Ben hasta oldum, bunu geçirdim ama siz hasta olmayın, maskenizi takın" dedi.

Kahramankazan ilçesinde yaşayan Mustafa Çetin'de (53), 14 Mayıs'ta koronavirüs tespit edildi. Çetin'in eşi Fatma (42), oğlu Onur (22) ve kızı Sude Naz'a da test yapıldı. Onların da sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bütün aile, hastanede tedaviye alındı. Çetin ailesi, tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu oldu. Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören Sude Naz, taburcu olurken, mektup yazarak, odaya bıraktı. Sude Naz, mektubunda sağlık çalışanlarına teşekkür edip, kendisinden sonra odaya gelecek hastalara da moral vererek, "Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Kendini sakın üzme. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, dediğim gibi üzülme sakın. Buradaki doktorlar çok başarılı" dedi. 

'MORAL VERMEK İÇİN YAZDIM'Sude Naz Çetin, DHA muhabirine, hastalığı hafif atlattığını anlattı. Hastaneden taburcu olurken, kendisinden sonra odaya gelecek kişiye moral vermek için mektup yazdığını belirten Çetin, "Mektupta üzülmemesi, sıkılmaması gerektiğini yazdım. Ben hastanede kendimi oyun oynayarak toparladım. Mektubumda sağlık çalışanlarına, 'Allah sizi virüsten korusun, sizi çok seviyorum ve teşekkür ediyorum' yazmıştım" diye konuştu. 'MASKENİZİ TAKIN, DİYE UYARIYORUM'Kendi yaşıtlarını da uyaran Sude Naz, "Çocuklara da duyurum; evlerinizden çıkmayın. Ben hasta oldum, bunu geçirdim ama siz hasta olmayın, maskenizi takın. Ben hasta olduğum için üzülmüyorum. Siz de moralinizi düşürmeyin. Ben moralim bozulduğunda kafamdan 'bu hastalığı yeneceksin' diye sözler geçirdim. Çocuklara sokağa çok az çıkmalarını ve maskelerini çıkarmamalarını tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımla aramızda mesafeye dikkat ediyorum. Arkadaşlarım bazen maskelerini çıkarıyorlar; ama ben sürekli 'maskenizi takın' diye uyarıyorum" dedi.Anne Fatma Çetin de sürekli terleme ve halsizlik yaşadığını ve hastalığı ağır atlattığını anlattı. Çetin, "Kızım hastaneden çıksın diye çok dua ettim. Virüsü atlatmış biri olarak topluma maskelerini takmalarını öneriyorum. Biz ailecek atlattık hastalığı, başkaları da maskelerini taksınlar, hastalığı geçirmesinler" dedi. Onur Çetin ise ateş, öksürük gibi belirtilerinin olmadığını, sadece hafif kas ağrısı ve halsizlik şikayetleri olduğu için virüsten şüphelenmediklerini kaydetti. Çetin, "Tedavilerimiz uygulandı. 3 aydır evden çıkmıyordum hala aynı şekilde devam ediyoruz. Maske takıyoruz, zorunlu ihtiyaçlar olmadığı sürece evden çıkmıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Özlem Zengin Adnan Menderes Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Alper Ulusoy Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:22:43. #1.15#
title