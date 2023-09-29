Kapaklı Belediyesi Atık Toplayıcılara Belge Verdi
Kapaklı Belediyesi, ilçede atık toplayan işçilere belge vererek teşekkür etti. Belediye Başkanı Mustafa Çetin, atık getirme merkezinde işçilerle bir araya gelerek sıfır atık bilincinin oluşması için çalıştıklarını belirtti.
Kapaklı Belediyesince ilçede atık toplayanlara belge verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, atık toplayıcıları ile Atık Getirme Merkezinde bir araya geldi.
Atık toplayan işçilere teşekkür eden Çetin, sıfır atık bilincinin oluşması için çalıştıklarını söyledi.
Çetin, atık toplayan işçilerin gelirlerinin artması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Çetin, işçilere atık toplayabilmeleri için oluşturulan belgeleri teslim etti.
Kaynak: AA / Ekonomi