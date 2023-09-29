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Kapaklı Belediyesi Atık Toplayıcılara Belge Verdi

Kapaklı Belediyesi, ilçede atık toplayan işçilere belge vererek teşekkür etti. Belediye Başkanı Mustafa Çetin, atık getirme merkezinde işçilerle bir araya gelerek sıfır atık bilincinin oluşması için çalıştıklarını belirtti.