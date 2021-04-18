Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı
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Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı

Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımını yorgun olmasına rağmen yalnız bırakmadı. Sarı-Lacivertliler'in başkanı koronavirüsü atlattıktan sonra önce voleybol takımının üçüncülük kutlamasına gitti, akşam da Başakşehir maçını takip etti. Oruçlu olan Başkan Koç, tribünden locaya geçip iftarını açtı.

Başkan Ali Koç hastalığı atlatır atlatmaz takımının yanında oldu. Gündüz kadın voleybol takımının üçüncülük kutlamasına katılan Başkan, akşam da futbol takımının Başakşehir'deki maçını takip etti. Oruçlu olan başkan Koç,iftarını açmak için locaya çıktı.

Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı

AİLESİ 'DİKKAT ET' DEDİ

Başkan Koç'un ailesi, hastalığı yeni atlattığı için 'dikkat et' uyarısı yaptı ama Başkan Fenerbahçe'den ayrılamadı. Yorgun olduğu görülen Ali Koç, buna rağmen orucunu tuttu ve Fenerbahçe maçını izledi.

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