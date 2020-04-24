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Montpellier, Spor, Haber

Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı

Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Sambia'nın hafta başında koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve genç ismin durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtildi.

24.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:15
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı

Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki futbolcusu Junior Sambia, solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

L'Equipe'de yer alan habere göre; koronavirus olduğu anlaşılan genç futbolcu, yoğun bakıma alınırken dünden beri yoğun bakımda olduğu belirtildi.

VİRÜSE YAKALANAN EN GENÇ FUTBOLCU

Fransız basınının haberine göre Sambia, Fransa Ligi'nde koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.

Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Fransısz futbolcu, bu sezon takımıyla 22 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı.

Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
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