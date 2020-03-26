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Detroit Pistons, Spor

Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanan Detroit Pistons'ın oyuncusu Christian Wood'un menajeri Adam Pensack, yaptığı açıklamalarda genç oyuncunun harika hissettiğini ve tamamen iyileştiğini söyledi.

26.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:13
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti

Detroit Pistons pivotu Christian Wood'un menajeri Adam Pensack, koronavirüs için pozitif test sonucu alan Wood'un artık tamamen iyileştiğini söyledi.

Pensack, 14 Mart'ta pozitif test sonucu alan Wood'un "harika hissettiğini ve tamamen iyileştiğini" belirtti.

SPOR DÜNYASINDA İLK İYİLEŞEN KİŞİ

Halen tıbbi testlerden geçmek durumunda kalan Wood'a, doktorlar tarafından bugün içerisinde tamamen onay verilmesi bekleniyor.

Christian Wood böylece, spor dünyasında koronavirüse yakalanıp iyileşen ilk isim oldu.

Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti

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