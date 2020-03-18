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Blaise Matuidi, Instagram, Juventus, Spor, Güncel

Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Fransız futbolcu Blaise Matuidi taraftarlara mesaj yolladı.

18.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Blaise Matuidi, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve dikkat çeken sözler kullandı.

"EĞER FUTBOLCU OLMASAYDIM, VİRÜS KAPTIĞIMI ANLAMAZDIM"

Fransız oyuncu, "Pozitif çıktım. Zaten ben hep pozitif düşünürüm, bugün de pozitifim. Belirtileri taşımıyordum ve profesyonel bir futbolcu olarak, ayrıcalıklı bir tedavi alacağım. Eğer olmasaydım, muhtemelen virüs kaptığımı bile anlamazdım" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS İNSANLIĞI BİRLEŞTİRDİ"

Virüsün insanlığı birleştirdiğini de kaydeden Matuidi, "Bundan daha güçlü çıkacağız. Hepimize daha iyi olmayı, daha birlik olmayı, daha cömert olmayı öğretecek. Arkadaşlık ve destek mesajlarınız için teşekkürler. Disiplinli ve birlik olalım ki ailemize tekrar sarılalım, golleri takım arkadaşlarımızla kutlayalım. Pozitifim, başaracağız" dedi.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı

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Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı

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