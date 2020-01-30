: Koronavirüs nedeniyle Çin'de tüm futbol ligleri süresiz ertelendi

30.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:11

Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüs, futbol organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi başta olmak üzere her kademedeki tüm yerel ligler süresiz olarak ertelendi.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL

130'dan fazla insanın hayatına mâl olan koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için bu erteleme kararının verildiği bildirildi.

Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilgisine yer verilmedi.

GÖZLER TALİSCA'DA

Dünyaca ünlü birçok ünlü futbolcunun boy gösterdiği Çin Süper Ligi'ndeki en tanıdık isimlerden biri de, Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın Brezilyalı eski yıldızı Anderson Talisca. Bu gelişmenin ardından Talisca'nın adının Türk kulüpleriyle transfer dedikodularına karışması muhtemel görünüyor.

KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMI KARANTİNAYA ALINDI

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri için Avustralya'ya giden Çin Kadın Milli Futbol Takımı güvenlik tedbiri nedeniyle karantinaya alındı. 22 Ocak'ta Vuhan'da bulunan ve ardından Şangay üzerinden Avustralya'nın Brisbane kendine geçen Çin Kadın Milli Futbol Takımı 32 kişilik ekiple beraber konakladıkları otelde korunmaya alındı.

Kentin bağlı olduğu bağlı olduğu eyaletin sağlık bakanı sporcuların 5 Şubat'a kadar gözlem altında kalacağını açıkladı.

Şimdiye kadar hiçbir sporcuya hastalık teşhisi koyulmadı ancak Çin Kadın Futbol Takımı Avusturya'daki hazırlıklarına 14 günlük bekleyişin ardından devam edebilecek.

Haber Videosu