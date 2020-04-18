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Perşembe, Ordu, Ekonomi

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla başlatılan kampanya sonrası Türkiye'de balığa olan ilgi arttı. Ordu'da kafeslerde kültür balığı yetiştiren balıkçılar, korona nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlü tutan ve yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunan somona talebin ciddi oranda arttığını söyledi.

18.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:34
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya, Japonya ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (kafes) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL'ye kadar yükselebiliyor. Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyan somon balığı da Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla kampanya başlatmasıyla birlikte balıkçılar, özellikle somon balığına ciddi bir rağbet olduğunu belirtiyor. Yavru bir somon balığının ideal boyutu olan 3 buçuk kilograma ulaşması ise yaklaşık 1 buçuk yıl sürüyor.

"SOMON BALIĞINA TALEP OLUŞTU"

Perşembe ilçesinde çiftlik balığı üreticisi Ali Sezer, başlatılan kampanya sonrası daha çok yurt dışına ihraç edilen somon balığına Türkiye'de ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Karadeniz bölgesinde yıllık yaklaşık 10 bin ton somon balığı üretiyoruz. Vatandaşlarımız haftada bir kilo evlerine balık götürürse o da bizi mutlu eder. Genelde balıkları ihracata veriyorduk ama şu an gitmiyor. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Vatandaşların tanıması ve bu balığın Norveç balığından daha iyi olduğu adına başlatılan bu uygulama bizleri de mutlu etti" dedi.

"YEMLERİNDE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDANI BULUNUYOR"

Su Ürünleri Mühendisi Orkun Sezer de Perşembe ilçesinde 1993 yılından bu yana kafes sisteminin devam ettiğine değinerek, insanların tedirgin olmaması gerektiğini ve doğal ortamlarda yetiştirildiğini aktardı. Özellikle somon balıklarına verilen yemlerde ciddi bir antioksidan olduğuna ve koronavirüsüne karşı somon balığının etkili olduğunu ifade eden Sezer, "Somon balıklarına yedirdiğimiz yemlerde dünyanın en güçlü antioksidanı olan 'aktaksantin' de bulunuyor. Bu antioksidan da günümüzdeki korona virüsüne karşı bayağı bir faydalı olduğu biliniyor. Her birey için tavsiye ediliyor özellikle çocuklar için Omega-3 bakımından zengin bir besin. Bağışıklığı güçlendiriyor. En sağlıklı besinlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Sezer ayrıca, ilçede yıllık 3 bin ton kadar üretilen balıkların Rusya, Japonya ve az sayıda da olsa Avrupa'ya ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı

Kaynak: İHA

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