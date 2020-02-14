Korona virüslü vaka sayısı sürekli artıyor! İhbar edene ödül

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:36

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs kontrol edilemez hâle geldi. Önceki gün virüsün ortaya çıktığı andan itibaren en çok can kaybının yaşandığı gün oldu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 255 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 211 yeni vakanın belirlendiğini duyurdu. Vaka sayılarındaki artış, teşhis metotlarında BT'nin kullanılmaya başlamasından kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut teşhis kitlerinin hastalığı belirlemede yetersiz kaldığını, hastalıkla nasıl mücadele edileceği ve bir sonraki evrenin ne olacağı konusunda hiçbir tahminde bulunamadıklarını açıkladı.

Koronavirüslü kişilere yapılan testlerdeki karmaşa sürüyor. Tianjin'de sağlık yetkilileri bir kadının 25 Ocak'ta semptom geliştirdiğini; 5, 8 ve 10 Şubat'taki testleri negatif olarak çıkan kadında 12 Şubat'ta yani 19 gün sonra yeniden virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çin ulusal sağlık komisyonu kuluçka süresinin 24 güne çıkarılma ihtimali üzerinde duruyor.

İHBAR EDENE ÖDÜL

Çin'in Huangzhou bölgesinde koronavirüs şüphelilerini ihbar edenlere 500 yuan (430 lira) ödül verilecek.

Okullar süresiz tatil

Hubei eyaleti, mecburi olmayan bütün işletmelerin en az 20 Şubat'a kadar kapalı kalacağını ve bütün okulların bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağını açıkladı. Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki tüm okulların 16 Mart'a kadar kapalı kalacağını söyledi.

Dalay Lama korktu

Çin Sağlık Komisyonu, yeni virüs bulaşmış hastalara tıbbi bakım sağlamak için 21.569 sağlık personelinin 189 ekibinin Hubei eyaletine gönderildiğini söyledi. Çin'in Tibet bölgesi lideri Dalay Lama, koronavirüsün patlak vermesi sebebiyle bir sonraki duyuruya kadar bütün halkla ilişkilerini iptal etti.

ON BİN VİETNAMLI KARANTİNA ALTINDA

Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve binlerce kişinin yaşadığı köylerin bulunduğu Son Loi bölgesi, yedi kişide koronavirüse rastlanmasının ardından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Yetkililer, salı günü üç aylık bir bebekte virüse rastlanması üzerine bölgede 14 gün sürecek karantina uygulaması başlattı. 10 bin 600'den fazla kişi için gıda ve ücretsiz maskeler temin edildi. Seyyar dükkanlar kuruldu. Okullar 23 Şubat'a kadar tatil edildi. Ülkedeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.

Huanggang tecrit edildi 6 milyon kişi ev hapsinde

Vuhan'a yakın olan altı milyon nüfuslu Huanggang şehri gece yarısından itibaren koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı. Ayrıca Çin'in Shiyan şehrindeki Zhangwan Bölgesi de virüs sebebiyle tecrit edildi. Hubei eyaletindeki Shiyan şehrinin Zhangwan bölgesinde yaşayan 400 bin kişi "savaş zamanı kontrol tedbirleri" gerekçe gösterilerek 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Sıkı yönetim kararları eyalet yetkilileri tarafından halka duyuruldu. Öte yandan Dawu şehrinde de aynı şekilde karantina uygulanacak. Evlerinden çıkanlara hapis cezası verilecek. Yetkililer, karantinaya alınan bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için alternatif metotlar arıyor.

Kaynak: İHA