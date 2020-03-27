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Türkiye, Ekonomi, Güncel

Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı

Sosyal medyada bir vatandaşın koronavirüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi. Bir iş yeri, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde sattı.

27.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:22
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı

Tüm dünyayı ayağa kaldıran koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar tedbir için kolonya ve antibakteriyel jel ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Son olarak sosyal medyada dolaşan "Sumak korona virüse iyi geliyor" iddiasının ardından sumak satışlarında patlama yaşandı. Sumağa yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Selami Özbilici, sosyal medyada bir vatandaşın koronavirüse iyi geldiğini iddia etmesiyle 10 yılda satamadıkları sumağı 2 günde tükettiklerini söyledi.

"KİLOGRAMI 65-70 LİRAYI BULDU"

Özbilici, "Sosyal medyada koronavirüse iyi geldiği iddiasının ardından 10 yılda satamadığımız sumağı 2 günde tüketmiş bulunmaktayız. Şuan da son bir çuvalımız kalmış, o çuval bittikten sonra sumak kalmayacak. Kilogramı 65-70 lirayı buldu. Sumağın koronavirüse iyi geldiğini iddia eden vatandaşlarımız ürüne baya bir rağbet ediyor" dedi.

"İL DIŞINDAKİ AKRABALAR DA İSTİYOR"

Sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiğini duyunca sumak almaya geldiğini belirten Mustafa Sürme adlı müşteri, kendisinin de 1 kilogram sumak aldığını söyledi. Sürme, "Sosyal medyada koronavirüse sumağın iyi geldiğini iddia ettiler. Biz de almaya geldik. İl dışında akrabalar da var, onlar da istiyor, onlara da göndereceğiz" diye konuştu.

Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sumağın yeni tip koranavirüse iyi geldiği iddiası satışları artırdı

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