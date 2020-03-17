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Yeni Malatyaspor, Kayserispor, İspanya, Spor

Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı

BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen ve koronavirüs şüphesiyle kendisine test yapıldığı için hafta sonu oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyen Thievy Bifouma'nın test sonuçları negatif çıktı.

17.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:42
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak İspanya'ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda koronavirüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya'ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul'a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu belli oldu

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