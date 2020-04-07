Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Diyarbakır ciğerini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ciğerciler, koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler de az sayıdaki siparişleri evlere teslim ediyor. Kentte ciğere olan talep yüzde 90 azaldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs insanların alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. Diyarbakır'da her gün yaklaşık 5 ton tüketilen ciğere de talep yüzde 90 oranda azaldı. Birçok iş yeri koronavirüs nedeniyle kepenk açmazken, açık olan az sayıda işletme de siparişleri evlere teslim ediyor.

"ÖNCEDEN YAPTIĞIMIZ İŞİN YÜZDE 10'UNU YAPMAKTAYIZ"

İşlerinin yüzde 90 oranında düştüğünü kaydeden bir restoran işletme müdürü Barış Paçal, "Koronavirüs bizim işlerimizi yüzde 90 dolayında etkiledi. Daha önce yaptığımız işin yüzde 10'unu yapmaktayız ve tabi bunların tamamına yakını paket servisi. Dileyen misafirlerimize de ev ve iş yerlerine kadar paket servisi yapıyoruz. Kesinlikle restoranımıza misafir kabul etmemekteyiz. Kabul etmememizin sebebi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıdır. Bu süreçte bizler de misafirlerimizin sağlığını düşündüğümüz için kesinlikle misafir almıyoruz. Restoranımızda tüm hijyen kurallarına uymaktayız. İçişleri Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu hijyen kurallarına tamamen uymaktayız" dedi.

"DİYARBAKIR CİĞERİ İLK DEFA BÖYLE BİR HEZİMETE UĞRUYOR"

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Paçal, "Eskisi gibi burada Diyarbakır ciğerini doya doya yiyeceğiz ve en lezzetli ciğerleri burada yiyeceğiz. Diyarbakır ciğeri ilk defa böyle bir hezimete uğruyor ve ilk defa bu kadar Diyarbakırlılardan uzakta kalıyor. En yakın zamanda ciğere ulaşmak için lütfen evinizde kalın, biz zaten sizin için çalışıyoruz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. İstediğiniz zaman arayın ciğerin lezzetine doyun" diye konuştu.

Kaynak: İHA