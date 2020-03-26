Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir Koronavirüs dünya genelinde Çin ve İtalya başta olmak üzere mobilya devlerinin üretim faaliyetlerini yavaşlattı. Küresel taleplerin son yıllarda hızla yükselen Türk mobilya sektörüne kayarak 1 milyar dolarlık ek ihracat geliri oluşturması bekleniyor.

Koronavirüs salgını, özellikle ortaya çıktığı Çin başta olmak üzere dünyanın en büyük mobilya üreticileri arasında yer alan İtalya, Almanya ve ABD'nin üretimlerini büyük ölçüde yavaşlattı. İş gücü maliyetinden tasarruf etmek amacıyla üretim tesislerini Çin'de bulunduran pek çok mobilya üreticisinin üretimleri de aksadı. Ülkelerde salgına karşı alınan karantina ve faaliyet durdurma önlemlerinin küresel ekonomide meydana getirdiği daralma eğilimi, özellikle mobilya ticaretinde rotanın Asya dışına çevrilmesine neden oldu. Bu tablo karşısında Türkiye, dünya mobilya sektörünün yöneldiği ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

"TÜRKİYE EN KUVVETLİ ADAY"

Özellikle ucuz iş gücü için üretim faaliyetlerini Çin'de gerçekleştiren mobilya üreticilerinin büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Korona salgının Çin'de başlamasının ardından üretim tesisleri orada olan mobilya üreticileri gerek ham madde temini gerekse üretim açısından durma noktasına geldi. Bu tablo, dünyanın mobilya devleri olarak sayılan Çin, İtalya, Almanya ve ABD'deki üreticilerin, üretim merkezlerini yakın doğuya taşımasına yönelik hareketlenmelere neden olacaktır. Meydana gelecek bu yeniden yapılanma karşısında mobilya sektöründeki kalite standartlarını dünyaya kanıtlamış bir ülke olarak Türkiye, dünya devlerinin yeni hedefi olmaya en kuvvetli aday" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYABİLİR"

Mobilya ithal eden pek çok Avrupa ülkesinin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de Türkiye'ye yöneleceğini belirten Murat Erat, mobilya sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayarak gerekli hazırlıkların yapılması için çağrıda bulundu.

Erat, "Türkiye'nin mobilya sektörü olarak son bir yılda ihracatta yüzde 14'lik büyüme kaydetmiş ve toplam ihracatımızı 2019 yılında 2,9 milyar dolara ulaştırmıştık. Şu anki tabloda hem Avrupa'nın hem de Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin başlıca ithalat hedefi olarak öne çıkıyoruz. Bu doğrultuda beklentimiz, küresel talebin Türkiye'ye yönelişiyle oluşacak ek siparişlerin, sektörün ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlaması. Böylece 2020 yılında 3 milyar doları aşmasını beklediğimiz mobilya ihracatının da 4 milyar doların üzerine çıkması hiç de zor değil. Türkiye mobilya sektörü olarak böyle bir ivmelenmeyi öngörüyorduk ancak elbette kürsel boyutta bir salgın vesileyle olmasını beklemiyorduk. Bu durum, ekonomik anlamda pek çok sektörü zorlayacakken mobilya sektörünün krizi fırsata çevirme potansiyeli, ülke ekonomimize katkı sağlayacak olması bakımından oldukça kıymetli" dedi.

Kaynak: İHA