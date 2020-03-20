Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi
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Denizli, Türkiye

Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi

Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi 100 TL'den satılan ateş ölçerlerin fiyatları 500 TL'lelere kadar çıktı Eczanelerde ateş ölçer kalmadı Korona virüsünden sonra eczanelerde ateş ölçer de kalmadı Türkiye'de korona vakalarının artmasının ardından vatandaşların yoğun...

20.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:33
Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi

Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi

100 TL'den satılan ateş ölçerlerin fiyatları 500 TL'lelere kadar çıktı

Eczanelerde ateş ölçer kalmadı

Korona virüsünden sonra eczanelerde ateş ölçer de kalmadı

DENİZLİ - Türkiye'de korona vakalarının artmasının ardından vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere ateş ölçerler de eklendi. Denizli'de ki önceden 100 TL'lerden satılan ateş ölçerlerin şimdilerde fiyatının 400-500 TL'lere çıkmasına hem eczacılar hem de vatandaşlar tepki gösterdi.

Türkiye'de 400 kişiye yaklaşan korona vakası ve 4 kişinin ölümünün ardından vatandaşlar maske ve eldivene yoğun ilgi gösterdi. Kolonya satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşurken birçok eczanede dezenfektan temininde güçlük çekti. Bu ürünlerin yanı sıra piyasada ateş ölçerler ve bağışıklık güçlendirici vitamin ilaçları da yok satmaya başladı. Eczanelere ateş ölçme cihazı için gelen vatandaşlar elleri boş şekilde ayrılıyor. Dezenfektan ve maskelerin bazı eczanelerde bulunmasına rağmen ateş ölçme cihazları hiç bulunmuyor. Eczanelere ateş ölçme cihazı için gelen vatandaşlar elleri boş şekilde ayrılıyor. Girdikleri eczaneler ateş ölçer buldukları için şanslı olan bazı vatandaşlar ise bu defa yüksek fiyatla karşılaştıklarından dolayı alamadı.

Talepleri karşılayamadıkları için hem müşterilerin hem de kendilerinin şikayetçi olduğu dile getiren Eczacı Nurcan Kütük, "Bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlarda baya bir talep var. Vitamin grupları, bağışıklık sistemi güçlendiren ilaçlar, dezenfektanlar, kolonyalar, ateş ölçerler, eldiven, maske bunlarda baya bir talep artışı var şuan için koronadan korunmak amaçlı. Karşılayamıyoruz çok zorlanıyoruz çünkü yeterli derecede bulamıyoruz ürünleri maskedir, eldivendir bunlar çok kısıtlı sayıda geliyor elimize ve çok yüksek fiyatlarda geliyor o yüzden talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Hastalarda bu durumdan şikayetçi biz de çok şikayetçiyiz işin açıkçası. Çünkü piyasada çok fazla bu işi yapan kişi var ama çoğuna da güvenemiyorsunuz normal depolardan da yeterince biz maskedir, el dezenfektanıdır, kolonyadır yeterince karşılayamıyoruz talebimizi ve o yüzden de hastalara da yeterince ürün sunamıyoruz çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hem fiyatları çok arttı hem de bulmakta çok zorlanıyoruz" dedi.

"Ateş ölçer hiçbir şekilde bulamıyoruz"

Dezenfektan, maske, eldivenin yanı sıra ateş ölçer cihazlarında temininde sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Kütük açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şuan için ateş ölçer hiçbir şekilde bulamıyoruz, normal temassız ateş ölçerler zaten çok uzun süredir piyasada yok bulamıyoruz, dijital ateş ölçerler de artık gelmez oldu onları da bulamıyoruz. Çok büyük sıkıntı var yani talep çok fazla olduğu için yeterli derecede ürün bulmakta zorlanıyoruz özellikle vitamin grupları, el dezenfektanı koronadan korunmak için ihtiyacımız olan dezenfektandır, maskedir, eldivendir bunları hiçbir şekilde yeterince bulamıyoruz hep az miktarda geliyor ve hastalara da az miktarda sunabiliyoruz."

"100 TL olan ateş ölçerler şuanda 400-500 TL'ye çıktı"

Korona virüsünden sonra fiyatların artmasını hem vatandaşlar hem de kendileri için sıkıntılar oluşturduğunu söyleyen Eczacı Teoman Ceylan, "Bu korona virüsünden dolayı ülkemizde maske ve dezenfektan talepleri baya artmış durumda yalnız fiyatlarını insanlar çok pahalı buluyorlar. Bu virüsten önce fiyatları çok ucuz olup da şimdi çok pahalı oldu ve insanlar bulmakta zorlanıyor. Bu bağışıklık sistemi ilaçları, dezenfektan ilaçlarını, maskeleri bunun yanında antiviral ilaçlar olsun, piyasadan bir anda kayboldu. Fiyatları devlet tarafından ödenmeyen ilaçların fiyatları baya bir arttı. Vatandaşımızda zor durumda kalıyor. Hem bulmakta zorlanıyor hem de fiyatlarını öderken zorlanıyor. Ülkemiz için inşallah hayırlı olur. Ateş ölçer şuan da piyasada yok fiyatları da çok yüksek şuan da 100 TL olan bir ateş ölçer 400-500 TL'den konuşuluyor vatandaş bunu nasıl alacak ben de bilemiyorum" diye konuştu.

Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi

Kaynak: İHA

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Korona'dan dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi

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