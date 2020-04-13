Korona bitince üretimi başka ülkelere kaptırmamalıyız - DÜNYA Talks AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, "Birçok ülke siparişleri durdurdu.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, "Birçok ülke siparişleri durdurdu. Küçük küçük de olsa üretime ara vermeden çalışıyoruz. Tabi ki de insan sağlığı her şeyden önce gelir. Bunun için de tüm önlemlerimizi aldık. Ancak sektörler bazında bazı destekler de bekliyoruz. Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra üretimi başka ülkelere kaptırmamak lazım." dedi.