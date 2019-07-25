Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyollardan Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelir 906 milyon 252 bin 712 lira oldu.

YAKLAŞIK 8 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Haziran'da geçen 7 milyon 595 bin 700 araçtan 26 milyon 277 bin 973 lira ücret alındı.

OTOYOLLARDAN YAKLAŞIK 101 MİLYON LİRA GELİR SAĞLANDI

Geçen ay otoyolları kullanan 30 milyon 484 bin 803 taşıttan da 100 milyon 954 bin 282 lira gelir elde edildi.

219,7 MİLYON ARAÇ KULLANDI

Yılın 6 ayında ise köprü ve otoyolları kullanan 219 milyon 755 bin 298 araçtan toplam 906 milyon 252 bin 712 lira gelir sağlandı.