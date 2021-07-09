Kooperatif başkanı Yusuf Yılmaz güven tazeledi
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Kooperatif başkanı Yusuf Yılmaz güven tazeledi

Kooperatif başkanı Yusuf Yılmaz güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hanönü Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Yusuf Yılmaz güven tazeledi.

Hanönü Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Yusuf Yılmaz güven tazeledi.

Hanönü Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulu, Hanönü Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye, Hanönü Belediye başkanı Serkan Uçar, Devrekani Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu, Tosya Esnaf Kefalet Kooperatif başkanı Mustafa Pazarcı, Tosya Şoförler Odası Başkanı Ahmet Baş ve delegeler katıldı. Gündem maddelerinin okunarak ibraz edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Seçimlere tek aday olarak giren Yusuf Yılmaz tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Çalışmalarından dolayı kooperatif başkanı Yusuf Yılmaz'a plaket verildi.

Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu, Yusuf Yılmaz başkanlığında Abdullah Gündoğdu, Metin Arıkan, Muhammet Çorbacı ve Ergül Çal'dan oluştu. - KASTAMONU

Kooperatif başkanı Yusuf Yılmaz güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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