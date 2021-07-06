Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti
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Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti

Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayan Konyaspor, futbolcularını performans testlerinden geçirdi.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayan Konyaspor, futbolcularını performans testlerinden geçirdi.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına 29 Haziran Salı gününden bu yana Kayacık Tesisleri'nde devam eden Konyaspor, performans testleri; 3. ve 4. grupta yer alan oyunculara yapıldı. Takımda izinden dönen Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Zymer Bytyqi, yeni transferler Serdar Gürler ve Soner Dikmen ile birlikte genç milli takımlardan dönen Şener Kaya ve Ahmet Karademir sabah saatlerinde performans testinden geçti.

Prof. Dr. Yusuf Köklü, Prof. Dr. Utku Alemdaroğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Gökçe tarafından gerçekleştirilen performans test sonuçları doğrultusunda oyuncuların bireysel ihtiyaçlarına göre antrenman programları hazırlanacak ve sezon içerisinde kendilerine uygulanacak. - KONYA

Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti
Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti
Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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