Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
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Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

12.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:14
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek'in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor'da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar: Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar RahmanovicSlovenya: Nejc SkubicUganda: Faruku MiyaGürcistan: Levan ShengeliaArnavutluk: Sokol CikalleshiKosava: Zymar Bytqi

Fildişi Sahili: Ismael Diomande

 


Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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