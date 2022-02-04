Konyaspor'un zirve inadı sürüyor! Müthiş seriye Giresunspor da son veremedi

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken bordo-mavililerle puan farkını da eritti.

KONYA'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 65. dakikada Bytyqi kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 48'e yükselterek 2. sırada yer aldı ve Trabzonspor'la arasındaki farkı 6 puana indirdi. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada kaldı.

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