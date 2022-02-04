Konyaspor'un zirve inadı sürüyor! Müthiş seriye Giresunspor da son veremedi
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, puanını 48'e yükseltti ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken bordo-mavililerle puan farkını da eritti.
KONYA'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 65. dakikada Bytyqi kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 48'e yükselterek 2. sırada yer aldı ve Trabzonspor'la arasındaki farkı 6 puana indirdi. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada kaldı.
Haberler.com - Spor