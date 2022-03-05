Konyaspor mağlubiyeti sonrası Marcao'dan takım arkadaşlarına çağrı: Tepki göstermeliyiz - Haberler

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Konyaspor mağlubiyeti sonrası Marcao'dan takım arkadaşlarına çağrı: Tepki göstermeliyiz

Haberler.com - Spor
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Konyaspor mağlubiyeti sonrası Marcao'dan takım arkadaşlarına çağrı: Tepki göstermeliyiz

Galatasaray'da Marcao, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Öz eleştiri yapan Brezilyalı savunmacı, "Çok önemli ve çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz." dedi.

Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu Marcao açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren deneyimli futbolcu, kendisini de içine katarak takım arkadaşlarına çağrıda bulundu.

"İKİLİ MÜCADELELERİ KAZANAMADIK"

3 gün sonra Barcelona maçının olduğunu belirten Marcao maçla ilgili ise, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çok fazla pas hatası yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık." dedi.

"ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Deneyimli savunmacı ayrıca, "Çok önemli ve çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Süper Lig, Konyaspor, Marcao, Spor, Haberler

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