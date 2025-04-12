Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Konyaspor Göztepe CANLI izleme linki var mı? şifresiz! Süper Lig Konyaspor Göztepe maçı ne zaman?

Konyaspor Göztepe CANLI izleme linki var mı? şifresiz! Süper Lig Konyaspor Göztepe maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından Konyaspor Göztepe maçı öncesi Konyaspor Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Konyaspor Göztepe maçına saatler kaldı. Peki, Konyaspor Göztepe maçı hangi kanalda? Konyaspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Konyaspor Göztepe maçı detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde! Konyaspor Göztepe CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Göztepe maçı, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Konyaspor Göztepe maçı, saat 16.00'da başlayacak.

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Göztepe maçı henüz başlamadı.

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ve Göztepe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.