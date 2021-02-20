Konyaspor, geriden gelerek Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
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Konyaspor, geriden gelerek Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti

20.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:08
Konyaspor, geriden gelerek Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, ilk yarısını 2-0 mağlup bitirdiği karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi geriden gelerek kazandı.

Malatyaspor 24 ve 45. dakikalarda Adem Büyük'ün golleriyle öne geçerken, Konyaspor'da Ismael Diomande 72'de farkı bire indirdi. 80'de Sokol Cikalleshi skoru eşitledi. 84'te Cikalleshi takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor 30 puanda kalırken, 3 puan hasreti 5 maça çıktı. Konyaspor da 30 puana yükselirken üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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