Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

26.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:44

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçta ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde oynattığı Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Linnes, Belhanda, Sekidika, Taylan Antalyalı ve Adem Büyük'ün yerine Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Seri, Feghouli, Emre Akbaba ve Falcao'yu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekip sahaya, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao 11'i ile çıktı.

İttifak Holding Konyaspor cephesi



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise ligin 18. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Yeşil-beyazlılarda MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Volkan Fındıklı ve kart cezalısı Milosevic, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Hadziahmetovic ve Jevtovic'e ilk 11'de görev aldı.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor'da yeni transferlerden Sitya yedek kulübesinde yer aldı.

Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.

Futbolcular Elazığ ve Malatya'yı unutmadı

Futbolcular sahaya Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya, yanınızdayız" yazılı siyah pankartla çıktı.

"Bir maç, binlerce kitap"

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin başlattığı "Bir maç, binlerce kitap" kampanyasına Konyaspor Nalçacılılar Taraftar Grubu destek vermiş ve taraftarları Galatasaray maçına davet ederek, "okumadığın kitapları getir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kampanyayla toplanan kitapların üniversite yetkililerine teslim edileceği ve kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA