Konyaspor, Galatasaray maçına hazır
AA, Abdullah Doğan - Spor
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Futbolcular, 5'e 2 ve çabukluk hareketlerinin ardından oynanan çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.
AA / Abdullah Doğan - Spor