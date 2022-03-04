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Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

AA, Abdullah Doğan - Spor
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Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular, 5'e 2 ve çabukluk hareketlerinin ardından oynanan çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

AA / Abdullah Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Haberler

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