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Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan

İttifak Holding Konyaspor'da mevcut başkan Hilmi Kulluk, tek liste halinde katıldığı kongrede yeniden başkanlığına seçildi.

Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan
07.08.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:16

İttifak Holding Konyaspor'da mevcut başkan Hilmi Kulluk, tek liste halinde katıldığı kongrede yeniden başkanlığına seçildi.

Süper Lig'in bitmesinin ardından yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Hilmi Kulluk, dün yaptığı açıklamada ise başkanlığa aday olduğunu belirtmişti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde bugün yapılan olağan genel kurula tek liste halinde giren Hilmi Kulluk, yeniden yeşil beyazlı kulübün başkanı oldu.

Hilmi Kulluk'un listesi ise şu şekilde oluştu: Zahir Renklibay, Cengiz Yönet, Bünyamin Sarıtaş, Ekrem Coşkun, Mehmet Tosunoğlu, Mehmet Orhan Hasan Faydasıçok, Güven Öten, Gökhan Çelik, Uğur Öncan, Vahdi Karacoğlu, Muammer Akın, Ali Kemal Işıkçeviren, Mehmet Akcan ve Nuh KaygısızBAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İttifak Holding Konyaspor'un olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."KULÜPLER BİRLİĞİ DE KUTLADI

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı da başkanlığa seçien Hilmi Kulluk'u tebrik etti  Yapılan açıklamada, "Konyaspor Olağan Seçimli Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen sayın Hilmi Kulluk ve yönetim kurulunu tebrik ederibaşarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

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