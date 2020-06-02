Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma ile başladı. Çabukluk-kuvvet hareketleri ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç takımdan ayrı kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde çalıştı. Yeşil-beyazlılar akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA