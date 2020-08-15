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Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı
15.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:29

İTTİFAK Holding Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi. 


Kaynak: DHA

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