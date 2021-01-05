Konyaspor, bu sezon 3 Büyükler'i mağlup etmeyi başardı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon 3 Büyükler olarak tanımlanan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etti. Yeşil beyazlılar, bu maçlarda toplam 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon 3 Büyükler olarak tanımlanan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetlerle adından söz ettiriyor.

Yeşil beyazlılar, 3 Büyükler ile oynadığı maçlarda toplam 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. İlk olarak ligin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Konyaspor, sahadan 4-1'lik zaferle ayrıldı. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan İç Anadolu ekibi, güçlü rakibini Kadıköy'de 2-0'la geçmeyi başardı.

22 PUANIN 9'UNU 3 BÜYÜKLER'DEN ALDI

Konyaspor son olarak Galatasaray ile 17. haftada evinde kozlarını paylaştı. Tam bir gol düellosu şeklinde geçen müsabakayı Konyaspor, 4-3 kazanmayı bildi. Süper Lig'in 17. haftası itibariyle 22 puan toplayan yeşil beyazlıların 3 Büyükler ile oynadığı maçlarda 9 puan çıkarması dikkat çekiyor.