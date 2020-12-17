Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
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Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

17.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:55
Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İttifak Holding Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Altınordu, 12. dakikada kaleci Eray Birnican'ın büyük hatası sonrası Enis Destan ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, 21. dakikada Ahmet Karademir ile skoru eşitledi.

İKİNCİ YARIDA AÇILDILAR

Konyaspor, 74. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 80. dakikada Ömer Ali'nin asisti ve Deni Milosevic'in golleriyle maçı kazanıp tur atladı.

Konyaspor'un bir üst turdaki rakibi kura çekimi sonrası belli olacak.

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