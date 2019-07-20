KONYA TON 300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ 'PAŞA' ALICISINI BEKLİYOR

KONYA'da kasaplık ve besicilik yapan Mehmet Doğan (25), 3,5 yıldır beslediği simental cinsi 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki tosunu kurbanlık olarak 25 bin liraya satışa çıkardı. Besicilik yapan Mehmet Doğan, 3,5 yıl önce aldığı simental cinsi tosunu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 25 bin liraya satışa çıkardı. Tosunun 1 ton 300 kilogram geldiğini belirten Doğan, şunları söyledi Kendim özenle besledim. Herhangi bir hormon maddesi vermedim. Yonca baylası, saman ve yemle besledim. Şuanda 1 ton 300 kilogram ağırlığında. İsmi 'Paşa'. 25 bin liraya satışa çıkardım. Çok kaliteli ve kurbanlığa yakışacak bir hayvan. Paşa için 25 bin lira bir şey değil. Yakışıklılık, güzellik ve ağırlık olarak Konya'da tek diyebilirim dedi. Doğan, 'Paşa'nın taliplilerini beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA