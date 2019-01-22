Konutta, yabancılara satışı katlayacak 2 öneri
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi.
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com