Konutta, yabancılara satışı katlayacak 2 öneri

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi.

Konutta, yabancılara satışı katlayacak 2 öneri

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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