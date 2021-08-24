Kolombiya Milli Takımı'ndan Falcao'ya davet
Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna davet edildi.
Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna davet edildi.
Kolombiya Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabında yer alan 28 kişilik kadroda, 35 yaşındaki yıldız futbolcu Falcao da yer aldı.
Kolombiya, elemelerde eylül ayında Bolivya, Paraguay ve Şili ile karşılaşacak.
Falcao, milli takım formasıyla 91 maçta 35 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz