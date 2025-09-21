Kocaelispor vs Ç.Rizespor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Kocaelispor vs Ç.Rizespor maçı ne zaman?

Kritik karşılaşmanın başlama saati 17:00 olarak açıklandı. Maçı takip etmek isteyenler, Bein Sports 2'nin yayın yaptığı platformlar üzerinden müsabakayı izleyebilecek. Hem televizyon kanalları hem de dijital platformlar aracılığıyla ekrana gelecek olan mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan Kocaelispor – Çaykur Rizespor karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Bein Sports 2; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, 21 Eylül 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig mücadelesinde sahaya çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kocaeli ekibi ile Rizespor arasındaki karşılaşma, aynı gün saat 17:00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alabilecek.