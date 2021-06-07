Kocaelispor, Mesut Özdemir'le sözleşme uzattı

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, 2016 yılından bu yana formasını terleten 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özdemir ile 1 yıllık sözleşme daha imzaladı.