Kocaelispor'dan yeni transfer: Aydın Karabulut
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaelispor'dan yeni transfer: Aydın Karabulut

Kocaelispor, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Aydın Karabulut'u renklerine bağladı.

Kocaelispor'dan yeni transfer: Aydın Karabulut
10.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:37

Kocaelispor, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Aydın Karabulut'u renklerine bağladı.

TFF'nin aldığı karar gereği; yaşa takılan ve kadrosunu 25 oyuncuya düşürmek için bazı futbolcularla yolları ayıran Kocaelispor'da yeni transferler sürüyor. Berkay Samancı, Emre Can ve Doğan Karakuş ile yolları ayıran yeşil-siyahlılar, Süper Lig görmüş bir oyuncuyu transfer etti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Aydın Karabulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli oyuncu kariyerinde Ankaragücü, Sivasspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Bursaspor, Elazığspor, Göztepe, Karabük, Osmanlıspor ve Beşiktaş'ta oynadı.

"Yanlış transfer söz konusu değil"

Transferlerle ilgili açıklamada bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu sene biraz geç başladı ve federasyonu ligimizle ilgili karar aldı; kadroyu 25 oyuncuyla sınırlandırdı. Bunun altısı 22 yaş altında ve 2'si de altyapıdan olmak zorunda. Böyle olunca mecburen kamp döneminde beklenen verim olmayan oyuncuları, 25 kişilik kadroya düşmek adına göndermek zorunda kaldık. Hedefimiz şampiyonluk. Ekonomik anlamda hiçbir kayıp yok. Yanlış transfer falan söz konusu değil. Kariyerine göre oyuncu alıyorsunuz ama beklenen verimi alamayınca 'Faydalı olamayacak' endişesi oluşuyor ve yerine biraz daha iyi oyuncu transfer ediyorsunuz. Eskisi gibi olsa onu da kadroda tutarsınız. TFF'nin bu uygulamasından dolayı bu icraatları yapıyoruz. Akşam transfer yaptık. Kadroda şuan bir kişilik şişkinlik olacak. Daha önce belirttiğimiz noktalara (forvet, kanat) 1 ya da 2 transfer daha yapacağız. Haliyle 1-2 oyuncuyla daha yolları ayıracağız. Bildiremediğimiz, faydalanamadığımız oyuncuyu kadroda tutmanın da anlamı yok" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Mesut Barzani Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hande Erçel Tuna Kiremitçi Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Fatih Yunan Sabah
Şu an buradasınız: Kocaelispor'dan yeni transfer: Aydın Karabulut - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:38:41. #1.15#
title