Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak sahaya indi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak sahaya indi

Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak sahaya indi

Lige verilen arayı Antalya kampında geçiren Kocaelispor'da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

ANTALYA (İHA) - Lige verilen arayı Antalya kampında geçiren Kocaelispor'da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor, hazırlıklarına Antalya'da başladı. Yeşil-siyahlı ekipte 22. haftada alınan Samsunspor mağlubiyetinin ardından Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibi Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Altıparmak'ın geldiğini 24 Ocak günü açıklamıştı. Yeni Teknik Direktör Altıparmak, takımın başında ilk antrenmanına bugün Antalya'da yapılan kampta çıktı. Antrenman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inilerek çalışmalara tam gaz start verildi. - KOCAELİ

Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak sahaya indi

Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak sahaya indi

Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak sahaya indi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mehmet Altıparmak, Spor Toto, Boluspor, Antalya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title