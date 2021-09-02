Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek
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Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek

Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Kocaelispor, kulübün Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a olan borcuna ilişkin açıklamada bulundu. Yeşil-siyahlılar, Yıldırım'a olan 1.5 milyon dolarlık borcunun 1 milyon dolar olarak düzenlendiğini ve 1 yıl ertelemeli olarak Aziz Yıldırım'a ödeneceğini duyurdu.

Kocaelispor'un ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği günlerde Aziz Yıldırım, Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı'nın ricası ve aracılığıyla yeşil-siyahlılara 1.5 milyon dolar borç vermişti. Körfez ekibi, bu borcun ödenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"GÜNCEL BORÇ TUTARI 26 MİLYON TL CİVARINDADIR"

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakınen bildiği Sayın Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1,5 milyon dolar tutarında borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Sayın Aziz Yıldırım ile bir süredir yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 milyon dolar olarak belirlenmiş olup, bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım'a ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığını tarafımıza sağlayan Sayın Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Ali Gülhan
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Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek - Haberler Spor
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