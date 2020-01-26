Son dakika: Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler!

26.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:31

Son olarak NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen efsane basketbolcu Kobe Byrant, hayatını kaybetti.

Amerikan haber sitesi TMZ'nin haberine göre, ABD'ye göre sabah saatlerinde Kaliforniya'da helikopter kazası geçirdi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının yaşandığı alandan ilk görüntüler geldi. Kobe'nin son olarak kızı Gianna ile birlikte NBA maçında görüldüğü ve helikopterin içinde Gianna'nın da olabileceği düşünülüyor.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia, Pennsylvania'da eski Philadelphia 76ers oyuncusu Joe 'Jellybean' Bryant ve Pam Bryant'ın en küçük ve tek erkek çocuğu olarak (iki kız kardeşinin isimleri Shaya ve Sharia'dır) dünyaya geldi. Ailesi ismini, Japonya'nın Kobe şehrinde bir restoran menüsünde gördükleri meşhur biftekten etkilenerek koydu.

Bryant 6 yaşındayken, babasının İtalya'daki bir takımda oynamaya başlaması üzerine, oraya yerleşti. Buradayken AC Milan takımına ilgi duyan ve futbol oynamaya başlayan Bryant ve ailesi, 1991'de Philadelphia'ya geri döndüler. Bir keresinde, "İtalya'da kalsaydım, futbola devam edip profesyonel olurdum" açıklamasını yapan 1.98 metre boyundaki Bryant, Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve ulusal boyutta ün kazandı. Kobe Bryant, 17 yaşındayken girdiği SAT sınavından 1080 aldı ve iyi bir koleje girmesine olanak varken, zor bir seçim yaparak direkt olarak NBA'e gitti.

Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını attı ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürdü. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edildi.

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