: Son dakika: Kobe Bryant, Amerika'da geçirdiği helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybetti

26.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:23

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

TMZ'nin iddialarına göre; Kobe Bryant, ABD'ye göre sabah saatlerinde Kaliforniya'da helikopter kazası geçirdi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

4 KIZI DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı.

Kobe Bryant'ın 4 kızının da helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Los Angeles Polisi'nden, olayla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia, Pennsylvania'da eski Philadelphia 76ers oyuncusu Joe 'Jellybean' Bryant ve Pam Bryant'ın en küçük ve tek erkek çocuğu olarak (iki kız kardeşinin isimleri Shaya ve Sharia'dır) dünyaya geldi. Ailesi ismini, Japonya'nın Kobe şehrinde bir restoran menüsünde gördükleri meşhur biftekten etkilenerek koydu.

Bryant 6 yaşındayken, babasının İtalya'daki bir takımda oynamaya başlaması üzerine, oraya yerleştiler. Buradayken AC Milan takımına ilgi duyan ve futbol oynamaya başlayan Bryant ve ailesi, 1991'de Philadelphia'ya geri döndüler. Bir keresinde, "İtalya'da kalsaydım, futbola devam edip profesyonel olurdum" açıklamasını yapan 1.98 metre boyundaki Bryant, Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve ulusal boyutta ün kazandı. Kobe Bryant, 17 yaşındayken girdiği SAT sınavından 1080 aldı ve iyi bir koleje girmesine olanak varken, zor bir seçim yaparak direkt olarak NBA'e gitti.

Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir.

5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

81 SAYI İLE REKOR TARİHE GEÇTİ

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

2016'DA BASKETBOLU BIRAKTI

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli olmuştur.

Senaryosunu Kobe Bryant'ın yazdığı 'Dear Basketball' (Sevgili Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde 'En İyi Kısa Animasyon' ödülüyle taçlandırılmıştı.

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