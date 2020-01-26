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Kobe Bryant, 2011 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü

Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant'la ilgili Türkiye gerçeği ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, 2011 yılında NBA'deki lokavt nedeniyle Kobe Bryant'a teklif yapmış ancak anlaşma sağlayamamıştı.

26.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:34

Amerika'da geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden efsane basketbolcu , 'de oynamanın kıyısından dönmüştü.

2011 yılında NBA'de gerçekleşen lokavt nedeniyle oyuncular greve gitmiş ve sezonun ilk yarısında maçlar oynanmamıştı. Bu süreçte NBA'in yıldız isimlerinden Deron Williams'ı kadrosuna katan 'ın Kobe Bryant'la da anlaştığı iddia edilmiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

Dönemin Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören Kobe Bryant'la bizzat görüşmüş ve gelmeye ikna etmişti. Ancak Beşiktaş Basketbol Takımı'nın sponsorluk sorunları ve futbolda patlayan şike olayları nedeniyle transfer iptal olmuştu.

THY REKLAMINDA BOY GÖSTERMİŞTİ

Efsane basketbolcu, 2012 yılında futbolun süper yıldızı ile kamera karşısına geçmiş ve tüm dünyada ses getirmişti.

6 Aralık 2012'de çekilen "Kobe vs. Messi: Legends on Board" isimli reklam filmi, 170'in üzerinde ülkede yayınlanmıştı. Filmde, Messi ve Bryant'ın Kızıl Meydan, Çin Seddi, Maldiv Adaları, Bangkok ile Kilimanjaro Dağları gibi THY'nin uçuş sağladığı birçok mekanda çekilen fotoğraflar üzerinden dostça rekabetleri anlatılıyordu. Uçuş için farklı havalimanlarında bulunan THY danışma alanlarına müracaat edilmesini konu alan film, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda Messi'nin çektirdiği fotoğrafı Kobe'nin sabote etmesiyle son buluyordu.

THY, bu reklam filminin devamını ise 2013 yılında çekmiş ve "Kobe vs. Messi: Shootout" reklamı tüm dünyada büyük ses getirmişti.


Haber Videosu

: Kobe Bryant, 2011 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü
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